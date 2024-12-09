Смоленск, 9 декабря, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В Смоленске отец отрезал мизинец своему 10-летнему сыну, потому что тот не слушался, и позже сжёг квартиру, в которой находился ребёнок. Мальчика спасти не успели. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил Telegram-канал SHOT.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

По данным пресс-службы СК, инцидент произошёл 8 декабря в квартире на улице Черняховского. Тело школьника обнаружили в сгоревшей трёхкомнатной квартире. Спасатели удивились, увидев, что у ребёнка не было пальца на левой руке. Также у него на лице были синяки.

По горячим следам задержали отца мальчика. Следствие считает, что именно он поджёг квартиру. 51-летний мужчина воспитывал сына один, мать ребёнка умерла пять лет назад. Погибший учился в третьем классе.

Задержанный в 2022 году был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как передавало ИА Регнум 1 декабря, пожилая женщина и четырёхлетний мальчик погибли при пожаре в Калтасинском районе в Башкирии. Пожар произошёл в многоквартирном доме в селе Краснохолмский. Загорелась квартира на первом этаже, пламя распространилось по коридорам и охватило крышу. Жильцы квартиры успели покинуть её. В квартире на втором этаже проживала женщина с тремя детьми, она увидела огонь и стала выводить детей на улицу, но спасти успела только двоих, после чего её госпитализировали. В квартире остался четырёхлетний мальчик, ребёнок погиб. Позднее, во время тушения пожара, на первом этаже нашли тело 70-летней женщины.