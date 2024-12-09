Москва, 9 декабря, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Важно понимать, что происходит в биолабораториях на территориях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территориях иностранных государств, в том числе наших государств. И мы, без всякого сомнения, должны понимать, что происходит в этих лабораториях, есть ли там угрозы, если есть, то какие они и как противодействовать этим угрозам», — сказал Путин.

Он добавил, что ему известно о разработке модельного законопроекта, который может быть использован странами ОДКБ для оптимизации национального регулирования и недопущения военно-биологической активности.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна постоянно создавать надёжную защиту от угроз биологического терроризма. Он отметил, что США любят навешивать на другие страны ярлыки по поводу биотехнологий, в то время как сами «утыкали» практически весь мир своими биолабораториями, и чем они там занимаются, никто не знает.

В апреле занимавший тогда пост посла РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ. В свою очередь посол России в Гааге и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявлял о наличии у России информации, что на территории Украины по-прежнему продолжают функционировать 30 биолабораторий, работающих по заказу Вашингтона.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.