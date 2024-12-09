Москва, 9 декабря, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распространил решение о повышении до 4 млн рублей выплаты участникам спецоперации, получившим инвалидность из-за ранения, на сотрудников Росгвардии, Федеральной службы безопасности и ряда других ведомств. Соответствующий указ 9 декабря опубликован на официальном портале правовых актов.

Станислав Красильников/РИА Новости

Также компенсации получат волонтёры, осуществляющие свою деятельность на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Решение о выплате распространяется на командированных в новые регионы, замещающих государственные и муниципальные должности, военных из спасательных воинских формирований, работников федеральной противопожарной службы, сотрудников органов принудительного наказания и Следственного комитета.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября сумму одноразовой выплаты за полученное в зоне спецоперации ранение, повлекшее инвалидность, повысили до 4 млн рублей.

Днём ранее правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий. Сумма такой выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач в ходе СВО. Бойцам, получившим тяжёлые увечья и травмы, полагается единовременная выплата в 3 млн рублей.