Москва, 9 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Россия твёрдо привержена укреплению Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателями парламентов государств — членов ОДКБ в Кремле.

Ертай Сарбасов/РИА Новости

«Сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки. Мы твёрдо привержены задаче укрепления Организации, повышении её авторитета в роли обеспечения мира и стабильности на всём обширном евразийском пространстве», — отметил он.

Путин также отметил, что участники пленарного заседания ассамблеи ОДКБ обсудили важные вопросы, касающиеся законодательного обеспечения сотрудничества в сфере обороны между государствами, входящими в объединение.

На встрече присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер палаты представителей национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, глава мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов, председатель жогорку кенеша Киргизии Нурланбек Шакиев и спикер вывшего собрания Таджикистана Махмадтоир Зокирзода.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 9 декабря прошло 17-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. Встреча была посвящена в том числе вопросам по борьбе с вызовами и угрозами безопасности в зоне ответственности Организации.

28 ноября в Астане прошёл саммит ОДКБ. Участники мероприятия подписали совместную итоговую декларацию Совета коллективной безопасности. Они отметили, что намерены продолжать сотрудничество в соответствии с правилами объединения и национальными интересами, а также открыты для взаимодействия с другими странами для укрепления мировой безопасности и стабильности.