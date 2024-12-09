Москва, 9 декабря, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу в отношении наёмника из США Роберта Вертмана, обвиняемого в военных преступлениях в Курской области. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следком/Telegram

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Роберта Вертмана. Он обвиняется (заочно) в наёмничестве и совершении теракта на территории Курской области в начале сентября 2024 года», — говорится в заявлении СК в Telegram-канале.

По ходатайству следователя суд заочно арестовал Вертмана. Он также объявлен в международный розыск.

Отмечается, что были собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта.

Как стало известно ИА Регнум, 14 ноября Следственный комитет России вынес постановления о привлечении к ответственности иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. На данный момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наёмников. В их числе — граждане Грузии, Латвии, Литвы, Франции, США, Молдавии и подданный Швеции. В отношении более чем 30 наёмников суды вынесли обвинительные приговоры.

7 ноября Генпрокуратура России проинформировала, что наёмник ВСУ, гражданин Новой Зеландии Джордан О’Брайен заочно предстанет перед судом в Курской области за участие в атаках Киева на этот российский регион. По информации правоохранительных органов, в апреле 2022 года он прибыл на территорию Украины и вступил в наёмническую группировку. Он воевал против российских военных и мирных жителей и получал за это вознаграждение, эквивалентное 450 тыс. рублей в месяц. В сентябре 36-летнего наёмника объявили в международный розыск и заочно арестовали.