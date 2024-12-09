Вашингтон, 9 декабря, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Российские подводные лодки класса «Ясень-М» стали кошмаром для американских военных. Западным державам не стоит недооценивать подобные военные технологии. Об этом в статье для The National Interest написал аналитик Брэндон Вейхерт.

Павел Львов/РИА Новости

Он отметил, что российские атомные подводные лодки являются носителями гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

Также технику отличает практически бесшумное передвижение. Эксперт утверждает, что подлодки класса «Ясень-М» — одни из самых тихих в мире. Маломагнитная сталь, из которой изготовлены эти АПЛ, мешает гидролокаторам противника обнаруживать их. а установленная на борту сферическая гидроакустическая система, в свою очередь, не позволяет другим объектам незаметно приблизиться к подлодкам.

Также Вейрхерт указал, что АПЛ могут развивать скорость 28 узлов в тихом режиме, превосходя в скорости американские подлодки класса Seawolf или Virginia.

«Всё это в совокупности дает русским истинный ударный потенциал, который относительно не имеет себе равных у американцев», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, летом британский репортёр Оли Смитт отметил, что российская многоцелевая атомная подлодка «Архангельск» представляет большую угрозу для НАТО. Подлодка-невидимка, вооружённая гиперзвуковыми ракетами, опасна для военных баз альянса, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры, подчеркнул он.

Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко 12 июня заявил, что Военно-морской флот России в 2024 году получит атомные подлодки, которые усилят ядерную триаду страны. О каких именно подлодках идёт речь, он не уточнил.