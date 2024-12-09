NI назвал российские подлодки класса «Ясень-М» кошмаром для ВМС США
Вашингтон, 9 декабря, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Российские подводные лодки класса «Ясень-М» стали кошмаром для американских военных. Западным державам не стоит недооценивать подобные военные технологии. Об этом в статье для The National Interest написал аналитик Брэндон Вейхерт.
Он отметил, что российские атомные подводные лодки являются носителями гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».
Также технику отличает практически бесшумное передвижение. Эксперт утверждает, что подлодки класса «Ясень-М» — одни из самых тихих в мире. Маломагнитная сталь, из которой изготовлены эти АПЛ, мешает гидролокаторам противника обнаруживать их. а установленная на борту сферическая гидроакустическая система, в свою очередь, не позволяет другим объектам незаметно приблизиться к подлодкам.
Также Вейрхерт указал, что АПЛ могут развивать скорость 28 узлов в тихом режиме, превосходя в скорости американские подлодки класса Seawolf или Virginia.
«Всё это в совокупности дает русским истинный ударный потенциал, который относительно не имеет себе равных у американцев», — заключил он.
Как передавало ИА Регнум, летом британский репортёр Оли Смитт отметил, что российская многоцелевая атомная подлодка «Архангельск» представляет большую угрозу для НАТО. Подлодка-невидимка, вооружённая гиперзвуковыми ракетами, опасна для военных баз альянса, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры, подчеркнул он.
Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко 12 июня заявил, что Военно-морской флот России в 2024 году получит атомные подлодки, которые усилят ядерную триаду страны. О каких именно подлодках идёт речь, он не уточнил.