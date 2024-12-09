* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

Москва, 9 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов). Об этом 9 декабря сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Яна Троянова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов)

Отмечается, что Троянову заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Троянова, известная скандальными заявлениями и оскорблениями в адрес России, была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

11 июня вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила Следственный комитет проверить высказывания Трояновой. Депутат привела фрагмент видео, в котором актриса оправдывала призывы к убийству русских, включая детей.

После начала специальной военной операции Троянова уехала из РФ во Францию, где неоднократно выступала с резкими заявлениями. В июне актриса-иноагент заявила, что в её алкоголизме виновата Россия.

Троянова попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала решение в суде, но получила отказ. В октябре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал её на 80 тыс. рублей за неподачу «иноагентского» отчёта о своей деятельности в уполномоченный орган.