Москва, 9 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Специалисты ПАО «Яковлев» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха) и Московского института электромеханики и автоматики разработали алгоритмы системы автоматического управления (САУ) и автомат тяги для импортозамещённого самолёта Superjet-100. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба компании.

РИА Новости

«Созданные алгоритмы полностью соответствуют тем, которые реализуются на современных пассажирских самолётах, и позволят выполнять такие задачи, как директорное управление на взлёте и полностью автоматическое управление на всех остальных этапах полёта», — уточнили разработчики.

Отмечается, что особенностью отечественной САУ стали алгоритмы посадки, предполагающей автоматическое управление на этапах выравнивания и приземления, а также удержание самолёта вдоль осевой линии взлётно-посадочной полосы.

По словам главного конструктора SJ-100 Кирилла Кузнецова, предварительные испытания САУ прошли успешно. На следующем этапе предстоит протестировать систему на воздушных судах в рамках лётных доводочных и сертификационных испытаний.

При сертификации самолёта SJ-100 проводится моделирование автоматических посадок. В ходе исследований планируется выполнить свыше 2 млн посадок со случайным выбором исходных условий.

Как сообщало ИА Регнум, испытания самолётов Superjet с двигателем ПД-8 планируется провести в 2025 году. Импортозамещённый SJ-100 должен совершить порядка 200 тестовых полётов в предстоящем году. Они необходимы для прохождения сертификации и выхода на производство.

В июне глава Минпромторга РФ Антон Алиханов уточнил, что правительство России по ряду причин сдвинуло сроки поставки отечественных воздушных судов, а в этом вопросе по причине безопасности недопустимы поблажки или исключения.