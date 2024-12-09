Москва, 9 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. В России предложили на семь дней блокировать средства от продажи квартиры или дома для проверки действительности сделки с недвижимостью. Письмо с таким предложением о внесении изменений в законодательство на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной направила зампред комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева, выяснили «Известия».

Замир Усманов/ТАСС

По словам депутата, за последние два года мошенники стали активно применять схему обмана под названием «продавец под влиянием». Её суть в том, что злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости поучаствовать в какой-либо операции ради якобы помощи ФСБ или иным силовым структурам. Для этого предлагают продать принадлежащую жертве жилплощадь, а деньги перевести псевдосотрудникам МВД, ФСБ и другим. При этом аферисты убеждают, что продажа недвижимости — фикция и после сделки право собственности будет восстановлено. Однако на самом деле граждане лишаются жилья и полученных за него денег.

По данным Гильдии риелторов Москвы, с 2023 года число таких случаев мошенничества увеличилось до десяти в неделю.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре московская пенсионерка стала жертвой мошенников. Пожилая женщина лишилась крупной суммы денег и едва не осталась без жилья.

Кроме того, в августе мошенники убедили певицу Ларису Долину продать квартиру в Ксеньинском переулке в Москве и перевести полученные деньги на их счета. Покупательницей оказалась 34-летняя Полина Лурье, дочь топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1 (Техносерв) Александра Собачкина. Лурье заплатила за квартиру 100 млн рублей, но Долина отказалась отдавать ключи. Вопрос о законности сделки рассматривается в суде.