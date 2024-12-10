Москва, 10 декабря, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В результате кризиса в отношениях между Россией и государствами Запада наметился тренд на повышение приоритета вопросов безопасности и обороны в стратегиях стран Арктического совета. Это следует из исследования, проведенного Проектным офисом развития Арктики (ПОРА).

Илья Тимин/РИА Новости

Исследование анализирует ключевые аспекты арктических политик западных государств Арктики и основные тенденции развития их подходов к формированию арктических стратегий. Речь идёт о стратегиях стран — членов Арктического совета, в который, помимо России, входят США, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия. Исследование ПОРА опирается на анализ текстов официальных стратегий, а также объемы государственного финансирования политик США и Канады по коренным народам и обороне на основе бюджетных материалов и документов.

Так, по данным ПОРА, декларируемые западными странами приоритеты в области экологии и защиты коренных народов в реальности уступают приоритетам военной безопасности и экономического развития с опорой на ресурсы Арктики. Бюджетное финансирование арктических программ — в первую очередь в США и Канаде — демонстрирует преобладание военных расходов над вложениями в социальную поддержку и экологические проекты, что подчёркивает растущую милитаризацию региона, тенденцию сдвига фокуса арктических стратегий в сторону безопасности и контроля над ресурсами.

В частности, объем бюджетирования известных отдельных оборонных программ, связанных с реализацией присутствия США в Арктике (более 6 млрд долларов США) и вложения в строительство ледоколов (11,6 млрд долларов США) значительно превосходит правительственные вложения в улучшение жизни коренных народов за 10 лет (1,5 млрд долларов США). Аналогичная ситуация складывается и в Канаде. Там предполагается выделить 81,1 млрд долларов на военные нужды и 38,6 млрд долларов на совместную с США оборонную систему NORAD в течение 20 лет, тогда как на нужды коренных народов выделено около 13,2 млрд долларов в ближайшие 5-11 лет.

Действующий стратегический документ США, принятый после начала СВО, нацелен на жесткое противодействие арктической политике России, наращивание силового присутствия НАТО, милитаризацию высоких широт. Подобные повестки могут с большой долей вероятности найти свое отражение и в обновленных версиях арктических стратегий прочих стран Арктического совета.

Авторы исследования отмечают, что в связи с этим возникает необходимость инвентаризации и учета новых внешних угроз, в том числе зафиксированных доктринально, в контексте работы над обновлением Стратегии развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

«Ранее действовавшие институты диалога в макрорегионе оказались по меньшей мере частично заблокированными. Но международный диалог всё же необходим для минимизации конфликтов, и вести его можно, лишь чётко представляя объявляемые и реально преследуемые стратегические приоритеты стран — соседей по Арктике», — заявил генеральный директор ПОРА Максим Данькин.

По словам генерального директора ПОРА, целесообразным является комплексное продвижение диалога с дружественными неарктическими странами, направленного в первую очередь на развитие проектов освоения АЗРФ и СМП. Он добавил, что при этом было бы разумным удерживать диалог в двустороннем формате, не нарушая принцип исключительной роли стран Арктического совета в деле управления Арктикой.

Первой страной Арктического совета, официально утвердившей свою стратегию в Арктике, стала Норвегия (в 2006 году). Сейчас все государства совета имеют подобные руководящие документы, причем в большинстве случаев речь идет уже об арктических стратегиях второго или даже третьего поколения. Исключение составляет Дания, в которой и сейчас действует впервые принятая в 2011 году стратегия. При этом, как отмечается в исследовании, до конца нынешнего десятилетия все стратегические документы стран АС будут обновлены.

Существует целый ряд смысловых блоков, фигурирующих во всех рассматриваемых документах. В значительной степени совпадают номенклатуры проблем, подлежащих решению через реализацию стратегических мероприятий (вызовы экологии, статус коренных народов, проблемы международной конкуренции в высоких широтах, явно или неявно предполагающие противодействие с РФ и/или с КНР), приоритетные сферы арктических политик, заявленные мотивации государств АС, отмечается в исследовании ПОРА.

Россия, столкнувшись с вызовами изоляции в Арктическом совете, продолжает укреплять свои позиции в Арктике через развитие Северного морского пути и реализацию Стратегии развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Учёт новых внешних угроз, в том числе зафиксированных доктринально, важен в свете работы над обновлением собственной стратегии страны, принятой ещё в 2020 году.

Ознакомиться с полной версией исследования можно по ссылке.