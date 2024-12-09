Белгород, 9 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) дважды атаковали многоквартирный жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Об этом 9 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В результате детонации дрона загорелась одна из квартир — пожарные расчёты ликвидировали очаг возгорания. В доме повреждено остекление», — написал он.

Гладков сообщил, что при попытке повторной атаки второй беспилотник был сбит на подлёте к дому.

Глава региона отметил, что все жители пострадавшего подъезда эвакуированы, четверо из них находятся в пункте временного размещения, остальные решили остановиться у родственников.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино. В результате детонации были повреждены фасад и два легковых автомобиля. Никто не пострадал.

В ночь на 9 декабря средства противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ обнаружили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Было сбито восемь беспилотников над Белгородской областью, три дрона — над Ростовской, два — над Астраханской.