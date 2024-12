Лондон, 9 декабря, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен вернуть России статус великой державы. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в британском подкасте The Rest Is Politics. Её слова приводит издание The Independent.

Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

«Он хотел снова превратить Россию в великую державу. В конце концов, он всегда был таким. Поэтому он очень быстро восстановил эту силу с помощью методов, которым научился, будучи агентом КГБ», — заявила Меркель.

По её мнению, возмущение распадом СССР и ослаблением России тоже лежат в истоках нынешнего украинского кризиса.

«Путин — тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов, из-под гнёта экономики, которая разваливалась, и перевел её на рыночные рельсы», — добавила экс-канцлер.

Также она заявила об удивлении словами Путина, что худшим событием XX века для него стал распад Советского Союза.

Как передавало ИА Регнум, Меркель в мемуарах, озаглавленных «Свобода», сообщила, что Путин опоздал на 45 минут на встречу лидеров G8. По её словам, российский президент якобы признался, что перед саммитом попросил доставить ему в номер ящик немецкого пива, которое полюбилось ему во время службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-е.

Меркель в своей книге обвинила российского лидера в намеренном запугивании её лабрадором по кличке Кони во время встречи в 2007 году в летней резиденции в Сочи. Песков также опроверг это заявление. Он назвал слова экс-канцлера странными, так как в Европе с собаками свободно ездят в общественном транспорте и даже ходят в рестораны.

Путин 29 ноября вспомнил, как Меркель испугалась Кони. После встречи стало известно, что она панически боится собак из-за того, что её в детстве укусил пёс. Российский президент в очередной раз публично извинился за эту ситуацию и подчеркнул, что не допустил бы её, если бы заранее знал о фобии гостьи.