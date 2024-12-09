Дамаск, 9 декабря, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Сирийская вооружённая оппозиция намерена поручить сирийскому политику Мухаммеду аль-Баширу сформировать правительство страны переходного периода. Об этом 9 декабря сообщил телеканал Al Jazeera.

Hussein Malla/AP/TASS

В материале утверждается, что новая администрация Сирии должна избрать аль-Башира премьер-министром переходного правительства. С января 2024 года он является главой «правительства спасения», сформированного силами оппозиции в Идлибе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция зашла в Дамаск и достигла центра города. В тот же день президент Сирии Башар Асад принял решение покинуть свой пост и страну, дав указание мирно передать власть в Сирии. Позднее появилась информация о прибытии бывшего президента с семьёй в Москву и получении политического убежища.

На следующий день появилась информация, что главой правительства Сирии на переходный период станет бывший премьер-министр страны Рияд Хиджаб. Он покинул пост в августе 2012 года, после того как перешёл на сторону оппозиции и бежал в Иорданию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что произошедшая в Сирии быстрая смена власти удивила весь мир, и Россия в этом случае не является исключением. Спикер Кремля добавил, что консультации в рамках астанинского формата по урегулированию ситуации в Сирии будут продолжаться. Этот механизм продолжает оставаться актуальным.