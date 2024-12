Вашингтон, 9 декабря, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) высказалась о скандале с рэперами P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), а теперь и Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер). По её мнению, пора положить конец «порочным методам создания звёзд в индустрии развлечений» и принять жесточайшие меры в борьбе с торговлей детьми.

Hubert Boesl/Global Look Press P. Diddy

«Что касается P. Diddy, а теперь и Jay-Z, обвиняемых в изнасиловании детей, то я лично считаю, что педофилы должны получать смертную казнь, если их признают виновными», — написала она в социальной сети Х.

Тейлор-Грин уверена, что к рэперам, которые вытворяли то, что им вменяют в вину, необходимо «применять самые суровые меры наказания».

9 декабря телеканал NBC News сообщил, что против рэпера Jay-Z выдвинуты обвинения в изнасиловании 13-летней девочки, которое он якобы совершил в 2000 году с рэпером Шоном Комбсом. В ответ на это Jay-Zв соцсети X заявил, что обвинения — «идиотские».

Как передавало ИА Регнум, P. Diddy с 2023 года несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. 17 сентября он был арестован в Нью-Йорке в связи с обвинениями в рэкете, насилии и торговле людьми. Не менее 120 человек заявили, что обратятся с исками в суд в отношении музыканта и продюсера. Некоторые из истцов были несовершеннолетними на момент совершения музыкантом преступлений в их отношении.

Новые гражданские иски по обвинениям в изнасиловании были поданы против скандально известного американского рэпера и продюсера P. Diddy в суд Нью-Йорка в октябре. Всего против рэпера подано пять исковых заявлений по обвинениям в изнасиловании. Как уверяют истцы, инциденты произошли с 1995 по 2021 год. Один из случаев произошёл 20 лет назад: женщина, которая на момент инцидента была 19-летней студенткой колледжа, утверждает, что рэпер изнасиловал её в номере отеля на Манхэттене. Рэпер находится в тюрьме, где, по сообщению Associated Press, несколько федеральных служб США в конце октября начали межведомственное расследование случаев насилия в тюрьме.

Комбс начал выступать в 1990-х годах и в 1997 году выпустил первый альбом No Way Out, который принёс ему известность и премию в области музыки Grammy. По данным журнала Forbes, состояние музыканта составляет около 1 млрд долларов.