Москва, 9 декабря, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Бой, в котором Су-30 и Ми-8 Черноморского флота ВМФ России отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ в районе Крыма, попал на видео. Кадры сражения 9 декабря опубликовал Telegram-канал «Военное обозрение».

Кадр из видео

Видео было снято с украинских морских дронов. Отмечается, что их использовали для отвлечения российских военных. Часть дронов ВСУ были оснащены пулеметными турелями и блоками авиационных ракет, другие пытались прорваться в Крым.

Несмотря на все усилия, атака украинских военных провалилась. Официальных подтверждений подлинности видео не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря российские войска уничтожили два морских дрона ВСУ, направлявшиеся в сторону Крыма. Также они сбили БПЛА над территорией полуострова. В то утро было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ранее заявил, что Россия ответит на каждую попытку Киева атаковать Крымский мост. Он отметил, что украинские власти уже довели страну до развала, а теперь хотят разрушать гражданские объекты на территории РФ.