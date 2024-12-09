Москва, 9 декабря, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин постановил создать совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий указ опубликован 9 декабря на официальном портале правовой информации.

РИА Новости / Алексей Никольский

«В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений президенту РФ по её совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю образовать совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики», — говорится в документе.

Председателем новой структуры назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ей поручено в течение месяца представить проект положения о совете по демографической и семейной политике, а также внести предложения по кандидатурам для включения в его состав.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил создать условия для перелома демографической ситуации в России в 2025 году. Президент отметил, что сложность этой задачи очевидна, и ясно, что не всё в этом вопросе зависит от действий власти.

2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим Путин 29 февраля объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.

Российский президент также поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Путин в сентябре заявил, что рождение детей должно стать модным в России. Он призвал заботиться о народонаселении страны, повышать рождаемость и создавать условия для больших семей.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что коэффициент рождаемости в России очень низкий — 1,4, это угрожает будущему государства. Он отметил, что в самой большой стране мира жителей становится всё меньше, и нужно улучшать демографическую ситуацию.