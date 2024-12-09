Москва, 9 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил сроки продажи доли Exxon в проекте «Сахалин-1» до 1 января 2026 года. Соответствующий указ 9 декабря опубликован на официальном портале правовых актов.

Exxon Mobil Corporation

Изменения внесены в указ «О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» от 7 октября 2022 года.

Россия осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта. Место Exxon Neftegaz заняло ООО «Сахалин-1». Согласно упомянутому октябрьскому указу, иностранным участникам проекта давался месяц после создания компании на принятие решения о продолжении работы в нём. Долю в «Сахалине-1», оставшуюся невостребованной иностранным участником, необходимо было оценить и продать российскому юрлицу.

Изначально предполагалось, что работа по оценке и продаже займёт около четырёх месяцев после решения об отказе передать долю. Теперь срок продлён во второй раз.

Как сообщало ИА Регнум, в марте прошлого года суд Сахалина удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ о взыскании 15,5 млрд рублей задолженности с дочерней компании ExxonMobil — Exxon Neftegas Limited. Компания являлась оператором проекта «Сахалин-1» и накопила долги по налогам и пени. Дело рассматривалось с участием правительства Сахалинской области и областного управления Федеральной налоговой службы.