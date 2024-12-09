Берлин, 9 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Экоактивист заковал себя цепями в яме глубиной метр и залил себя смесью из бетона и стекла, пишет Bild. Так мужчина пытался не допустить вырубки деревьев в новом районе Фрайбурга (Баден-Вюртемберг) ради строительства домов, но едва не погиб.

Экоактивисты заняли участок леса, чтобы предотвратить его вырубку, но один из них забетонировался под землей и мог погибнуть, так как проливной дождь размыл грунт и угрожал похоронить экоактивиста под смесью земли, бетона и стекла. Спасателям перед началом спасательной операции пришлось стабилизировать боковые стенки подземелья, которые размывал ливень, кроме того им сообщили, что под землей могли находиться несколько человек.

«Операция длилась несколько часов. Конструкция уходила на несколько метров в глубину на двух уровнях. В самом низу человек был прикован, а ключ от замка потерян. Одна его рука застряла в трубе, заполненной бетоном и битым стеклом. В конце концов, его удалось освободить с помощью специальных инструментов, еще один активист ранее вышел на поверхность сам», — рассказал изданию представитель полиции.

С утра воскресенья сотрудники полиции призвали активистов покинуть лес Лангматтен, который был оккупирован экоактивистами в течение нескольких недель из-за того, что там планировали строить новый район Дитенбах. В отношении по меньшей мере девяти человек ведется расследование. В понедельник работы по расчистке леса под строительство были продолжены.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре, три активиста экологического движения Just Stop Oil облили супом две картины Винсента Ван Гога в лондонской Национальной галерее. Вину в нанесении ущерба в Вестминстерском магистратском суде они не признали.