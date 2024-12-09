Сирия, 9 декабря, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Отказ от власти президента Сирии Башара Асада шокировал многих, но предупреждающие знаки подобного развития ситуации наблюдались. Асад упустил возможности договориться с противниками и международным сообществом, а также отверг предложение США, пишет The Washington Post.

Xinhua/ABACA/ТАСС

«У него не было ответов и решений. Просто ещё больше того же самого», — сказал изданию об Асаде бывший профессор Дамасского университета, который преподает в Государственном университете Шоуни в Огайо Амр Аль-Азм.

В 2019 году арабские страны, разорвавшие связи с Асадом и поддержавшие оппозицию, начали восстанавливать дипломатические отношения с Дамаском, начиная с ОАЭ. По словам официальных лиц Эмиратов, это делалось для того, чтобы отвлечь Асада от его зависимости от Ирана и тем уменьшить растущее влияние последнего в регионе. С этой целью Саудовская Аравия и другие арабские страны последовали её примеру, и в 2023 году Сирия была вновь принята в Лигу арабских государств, пишет газета.

По словам бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди, некоторые из советников Асада рекомендовали ему принять косвенное предложение США и разорвать отношения с Ираном в обмен на отмену санкций. Но Асад, по его словам, отказался.

«Когда повстанцы двинулись на юг, к сирийской столице, Иран начал выводить свои войска, время Асада истекло», — заключила газета.

Россия, его главный союзник, приложила все усилия для достижения мирного урегулирования, которое было бы принято Западом, но Асад отказался идти на компромисс, когда дело дошло до его абсолютной власти, заключила The Washington Post.

8 декабря вооружённая сирийская оппозиция зашла в Дамаск и достигла центра города. В тот же день президент Сирии Башар Асад принял решение покинуть свой пост и страну, дав указание мирно передать власть в Сирии. Позднее появилась информация о прибытии бывшего президента с семьёй в Москву и получении политического убежища.