Брюссель, 9 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что попросил у стран Евросоюза в следующем семилетнем бюджете ЕС выделить €100 млрд на подготовку к «возможной российской агрессии». Это в 10 раз больше, чем в текущем семилетнем бюджете объединения.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

«Если мы потерпим неудачу на Украине, то вероятность российской военной агрессии против государств — членов ЕС может возрасти», — заявил он 7 декабря газете Politico.

Кубилюс признал, что будет непросто найти такую сумму, но в противном случае, по его мнению, планы Брюсселя по обороне останутся только на бумаге. Еврокомиссар призвал к пересмотру фискальных планов ЕС, чтобы можно было найти нужные средства.

Как передавало ИА Регнум, действующий президент США Джо Байден 7 декабря заявил, что в странах Европы размещены 80 тыс. американских военных. Они там находятся якобы для сдерживания «российской агрессии».

Президент РФ Владимир Путин в марте назвал бредом заявления, будто Москва собирается развязать войну с НАТО. Он указал на то, что затраты США на борону более чем в 10 раз превышают аналогичные расходы России.

В сентябре Путин указал на то, что США и их сателлиты продолжают агрессивную политику и наращивают силы у границ РФ, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом якобы существующей российской угрозы и необходимости сдерживать Китай. России нужно быть готовой к любому варианту развития событий, чтобы отразить агрессию, подчеркнул президент.