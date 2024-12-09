Москва, 9 декабря, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России поднял за них тост.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Поздравляю вас с наградой, с праздником! Тяжёлая у вас служба, работа тяжёлая», — отметил он.

Путин подчеркнул, что «должны быть дни, когда страна вспоминает о таких людях». Президент пожелал военнослужащим удачи и побед.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Путин вручил медали «Золотая звезда» Героям России. Торжественное мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлëвского дворца. Приглашены были более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В списке приглашённых Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

В ходе торжественного мероприятия Путин заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Президент указал, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине. На стороне России правда, сила духа и оружия, никто не сможет её сломить. Миллионы жителей России на своих местах также стараются внести свой вклад в общее дело страны, подчеркнул Путин.

Также глава государства отметил, что Россия продолжит опираться на героев специальной военной операции, именно они являются элитой страны. Он напомнил, что уже действует специальная программа «Время героев», среди участников её первого потока больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носит звание Героя России.