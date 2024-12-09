Вашингтон, 9 декабря, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск оценил масштабы мошенничества в администрации президента США Джо Байдена, который теперь намерен помогать Сирии, тогда как граждане его страны ночуют в палатках. Он раскритиковал идею Байдена помогать всем, кроме собственного народа.

Allison Robbert/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Масштабы и размах мошенничества в правительстве просто поражают воображение», — написал он в соцсети Х.

Так Маск прокомментировал пост пользователя под ником Shawn Farash, который разместил видеозаявление Байдена о гуманитарной помощи Сирии и сопроводил его текстом о том, что американский президент отправляет помощь кому угодно — Анголе, Украине, а теперь еще и Сирии, а вот сами американцы спят в палатках в Северной Каролине на морозе и ничего не получают от своих властей.

Как передавало ИА Регнум, власть в Сирии перешла к вооружённой оппозиции. Президент Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. В настоящее время он прибыл в Россию, где вся его семья получила политическое убежище.