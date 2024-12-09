Феодосия, Крым, 9 декабря, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Суд приговорил бывшего главу Феодосии к восьми годам колонии по обвинению в ряде коррупционных преступлений. Об этом 9 декабря сообщило главное управление СК РФ по Республике Крым.

Установлено, что в 2022 году действующий на тот момент глава узнал о планах местного жителя на благотворительной основе предоставить жилище многодетной семье из числа беженцев с освобожденных территорий. Также обвиняемый без необходимых оснований передавал предпринимателям в собственность земли различного назначения. Ущерб муниципальному образованию составил 72 млн рублей. За взятку в 100 тыс. рублей глава администрации прекратил проверку в отношении ещё одного предпринимателя.

«Экс-глава признан виновным в превышении должностных полномочий, мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере, вымогательстве и получении взятки за совершение главой органа местного самоуправления бездействия в пользу взяткодателя, его сожительница — в групповом мошенничестве в особо крупном размере», — указано в Telegram-канале ведомства.

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