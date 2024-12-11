Москва, 11 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Временная блокировка счетов после продажи недвижимости, которую предложили внести в российское законодательство, может оказаться не самой действенной мерой для борьбы с мошенничеством. Об этом заявила в беседе с ИА Регнум юрист по недвижимости Елена Рудакова.

Нина Зотина/РИА Новости

«За неделю заморозки счёта вряд ли возможно провести все необходимые проверки сторон сделки и операций по счёту. Для проведения полной глубокой проверки при подозрении в мошенничестве может понадобиться привлечь к проверке правоохранительные органы, прокуратуру, финмониторинг. Икроме того, такие недельные блокировки мошенники также смогут рано или поздно обойти», — уверена юрист.

Как одна из мер борьбы с преступниками в комплексе, блокировки счетов могут быть полезны. Но помимо этого, необходимо тщательнее проводить работу с населением и доносить как можно больше информации о раскрытых мошеннических схемах и способах обмана. Но об эффективности таких мероприятий можно более подробно говорить, только после выхода самой законодательной инициативы, отметила Рудакова.

В свою очередь автор инициативы, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева указала, что всё больше людей становятся жертвами мошенничества при продаже недвижимости. Аферисты представляются сотрудниками спецслужб и банков и выманивают у россиян средства.

«Коллеги из риэлтерского сообщества, МВД и СК подтверждают, что количество так называемых сделок «под влиянием» растёт. Это уже хорошо организованный уже бизнес, координируемый из-за рубежа», — подчеркнула депутат.

При чём продажа квартиры «под влиянием» происходит по закону. Деньги поступают на счёт или в банковскую ячейку продавца. После этого он снимает наличные и в чемодане передаёт лжесотрудникам спецслужб, как правило через курьера. Прозревает в основном продавец, когда к нему приходит добросовестный покупатель, который по акту приёмки передачи хочет получить квартиру, причём он уже значится как собственник квартиры в реестре ИГРН, добавила Разворотнева.

«Поэтому недельное охлаждение счёта, после продажи недвижимости может помочь, и люди, пока ещё деньги на счету, смогут обратиться в правоохранительные органы, и уже там находить решение: либо аннулировать сделку, либо покупать какое-то альтернативное жильё. Соответственное предложение, было направлено предложение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, чтобы внести изменения в законодательство», — подчеркнула депутат.

Как сообщало ИА Регнум, в августе стало известно, что мошенники убедили певицу Ларису Долину продать квартиру в Ксеньинском переулке в Москве и перевести полученные деньги на их счета. Покупательницей оказалась 34-летняя Полина Лурье, дочь топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1 (Техносерв) Александра Собачкина. Лурье заплатила за квартиру 100 млн рублей, но Долина отказалась отдавать ключи. Вопрос о законности сделки рассматривается в суде.