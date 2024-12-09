Москва, 9 декабря, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Минприроды России совместно с новой российской интернет-энциклопедией РУВИКИ запускают проект об особо охраняемых территориях (ООПТ) для наполнения портала полной и достоверной информацией о природе России. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба интернет-энциклопедии.

Максим Блинов/РИА Новости

По словам гендиректора РУВИКИ Владимира Медейко, уже началась работа по выверению и рецензированию статей о заповедниках, охватывающих порядка 76 млн га российских территорий.

«Здесь берегут природное наследие России: от богатейшего видового разнообразия дальневосточных морей до песчаных дюн Куршской косы и высокогорных ландшафтов Алтая и Кавказа. Мы ежегодно создаём новые заповедники и нацпарки, но ещё важнее, чтобы все жители России считали свою страну заповедной», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Эксперты Минприроды РФ передают площадке уникальные знания, усиливая академическую подачу в материалах энциклопедии. На первом этапе отобрали 10 самых популярных ООПТ. Статьи о пяти из них уже можно найти в РУВИКИ. Пользователи могут узнать информацию о Большом Арктическом, Алтайском, Байкальском, Кавказском и Баргузинском заповедниках.

Как уточнил Медейко, ещё предстоит проделать работу по Острову Врангеля, Кроноцкому государственному природному биосферному заповеднику, Кузнецкому Алатау, Таймырскому заповеднику, Убсунурской Котловине. Он отметил, что благодаря РУВИКИ экспертные данные Минприроды об экосистемах станут доступными для миллионов людей. Статьи с плашкой «рецензировано» можно использовать для учебной работы, добавил гендиректор платформы.

Проект интернет-энциклопедии РУВИКИ был объявлен на Российском интернет-форуме в мае 2023 года, открытие состоялось в июне того же года. К работе над энциклопедией привлечены редакция, научно-просветительские учреждения и волонтёры. За год в РУВИКИ было создано более 55 тыс. новых материалов, общее число статей в энциклопедии превышает 2,51 млн.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре на западном Таймыре состоялась экспедиция по изучению дикого северного оленя. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и заповедников Таймыра провели учеты численности и миграции животных для актуализации данных о состоянии таймыро-эвенкийской популяции.

Общая протяженность лодочных маршрутов экспедиции по изучению дикого северного оленя превысила 2800 км, а площадь авианаблюдений — 360 тыс. кв. км. На острове Сибирякова специалисты обнаружили субпопуляцию животных численностью не менее 100 особей.