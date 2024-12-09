Берлин, 9 декабря, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Правительства Германии и Австрии после смены власти в Сирии приостановили рассмотрение заявок на убежище от сирийских беженцев.

ERDEM SAHIN/ЕРА/ТАСС

Австрийская газета Kronen zeitung, ссылаясь на источник в правительстве, заявила о приостановке всех процедур по рассмотрению заявок от сирийских граждан. По информации журналистов, с начала года к властям страны обратились с просьбой предоставить убежище 12,5 тыс. жителей Сирии, из них на рассмотрении находятся несколько тысяч заявок.

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что федеральное управление по миграции и беженцам также решило прекратить рассмотрение заявок от беженцев. Это коснётся более чем 47 тыс. обращений.

«Ситуация в Сирии запутанная, и то, что произойдёт там в политическом отношении, слишком сложно предсказать», — процитировало издание представителя ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря после того, как вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, МИД России сообщил, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и выехал из страны, распорядившись о мирной передаче власти. Он с семьёй прибыл в Москву, им в России предоставили убежище.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря заявил, что резкое ослабление поддержки Асада сирийскими силовиками и быстрая смена власти в республике удивила весь мир, в том числе Москву.

Россия в течение ряда лет поддерживала правительство Сирии в ходе его борьбы с террористическими группировками. При этом президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Москва будет помогать сирийским властям, пока они сами ведут боевые действия. В 2015 году он отметил, что россияне не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы», в решении их внутренних дел.

В сентябре 2019 года Путин заявил, что Россия всегда выступала за нормализацию диалога между различными сторонами в Сирии. Её государственное устройство должны определять её граждане, подчеркнул он.

В настоящее время российская армия сосредоточена на специальной военной операции на Украине. Российский президент в сентябре 2024 года очередной раз подчеркнул, что все заявленные задачи спецоперации будут выполнены.