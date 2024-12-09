Москва, 9 декабря, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Кинопарк «Москино» — это не просто огромная съёмочная площадка, где кинопроизводители могут работать почти в 20 уникальных пространствах, быстро перемещаясь, например, между Москвой 1940-х годов и ковбойским городком. Для обычных посетителей здесь тоже есть множество возможностей. Например, всем желающим предлагают поучаствовать в настоящих съемках, присоединиться к экскурсиям, развлекательным событиям, мастер-классам и многим другим занятиям.

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Как перенестись в другую эпоху, побывать на настоящих съемочных площадках с декорациями, посетить кинопоказы и экскурсии, а также о впечатлениях от иммерсивной постановки «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа» — в материале ИА Регнум.

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Танки, шум артиллерийских орудий и исторические кадры

Мы добрались до декорации «Рубеж обороны» до начала представления, поэтому успели прогуляться рядом с движущимися танками и боевыми машинами, артиллерийскими орудиями, а также смогли забраться в вырытые блиндажи и окопы. Вся техника была представлена Музеем техники Вадима Задорожного и студией «Военфильм», а вблизи ее можно увидеть на специальной выставке.

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Ещё все желающие смогли бесплатно поесть и выпить горячего чаю в специально организованной полевой кухне. Она будет работать и для тех зрителей, которые приедут посмотреть представления14,15,21, 22, 28 и 29 декабря. Длительность представлений — один час, с 14:00 до 15:00.

Во время представления со зрительских мест видно два больших экрана, слева и справа от сцены. Они стали своеобразными порталами, на которых показали исторические кадры парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и хронику событий. Параллельно можно было увидеть солдат, которые с импровизированной сцены уходили на фронт.

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В процессе на поле разворачивались танковые бои, бежали в атаку бойцы, стреляли артиллерийские орудия и пулемёты, «работали» по вражеским самолётам зенитные установки. За всем этим пристально следили операторы, а зрители буквально наблюдали на экранах процесс съемок. В сценарий органично вплели постановочно-иммерсивные музыкальные паузы, лирические и поэтические эпизоды.

«Мы попытались соединить кино, представление, работу реконструкторов и, самое главное, — поэзию. Я думаю, что это только начало. Мы будем развивать в том числе и это представление, писать другие стихи. Сегодня вы могли увидеть и танки, и пушки, и даже самолёты. Мы попытаемся вас здесь, в кинопарке «Москино», погрузить в мир кино и поэзии. У нас теперь есть уникальная площадка», — рассказал генеральный продюсер и художественный руководитель представления Игорь Угольников.

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В представлениях приняли участие народные артисты России Игорь Угольников, Мария Аронова, Алексей Кравченко и Дмитрий Харатьян, заслуженные артисты России Сергей Маховиков и Алексей Шевченков, поэт, заслуженный деятель искусств России Влад Маленко. Ещё для зрителей выступили артисты Москонцерта, исторические реконструкторы, а также хор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Почувствовать себя ковбоем, оказаться в Древней Руси или в XVII веке

Кинопарк «Москино» расположен в 27 километрах от МКАД. Сюда можно легко добраться на своей машине, а также на автобусах от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая». На территории есть парковка, ресторан, фудкорт, кинотеатр «Москино Кинопарк», где регулярно проходят показы фильмов, и самое главное — тщательно продуманные декорации. Они создают впечатление, что зритель действительно оказался в другом городе или времени.

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Так, например, притянет к себе взгляд любого гостя «Ковбойский городок», куда лаконично вписался офис шерифа, банк, отель и салун. Весь комплекс построили в виде круговой улицы, так что создавать фильмы о Диком Западе получится с самых разных ракурсов. Кстати, здесь по выходным все посетители могут окунуться в процесс настоящих съемок и почувствовать себя актёрами кинокартины «Человек с бульвара Капуцинов».

А на площадке «Соборная площадь» мастера воссоздали кремлевскую стену с Тайницкой башней, колокольню Ивана Великого, а также Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, Теремной дворец и Грановитую палату.

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Тут гости кинопарка 21 декабря смогут увидеть премьеру постановки, созданной по мотивам событий XVII века, которые скрепили и объединили народ. Зрители узнают больше о конце Смутного времени, а также о победе русского войска во главе с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским над польскими интервентами. В представлении есть как элементы театра и кино, так и трёхмерные видеопроекции, каскадерские трюки, танцы, вокальные номера и огненное шоу. Иммерсивную мультимедийную постановку подготовил режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Среди 50 актеров, играющих в постановке — Леонид Якубович, Дмитрий Певцов, Валентин Клементьев и Михаил Кабанов.

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Можно отметить еще одну интересную декорацию, площадь которой превышает 130 тысяч квадратных метров — «Древнерусский город». Здесь возвели бревенчатые домики и землянки в стиле русского градостроения и зодчества IX–XII веков. На площадке максимально точно воссоздали город Искоростень — столицу восточнославянского племени древлян, Киев тех времен — столицу Древней Руси, а также хутор Ольги, русской княгини. Там она, когда была ещё совсем юна, встретилась с князем Игорем. Кроме того, в разнообразный ландшафт отлично вписались мосты для въезда в город, княжий двор, хоромы, конюшня, баня, землянки, крепостная стена, амбары, огороды и торговые ряды на площади.

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Именно здесь сейчас снимают художественный сериал «Княгиня Ольга», который расскажет о первой правительнице Руси, принявшей христианство.

Получше познакомиться с кино

В кинопарке «Москино» также проходят экскурсии, на которых гиды подробно рассказывают гостям о создании знаменитых фильмов и декораций к ним, знакомят с биографиями известных актеров и актрис, а также показывают площадки.

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Например, на обзорной экскурсии «Мир кино» экскурсоводы расскажут, как снимают трюки и устраивают пожары в фильмах, чем отличается гафер от фокус-пуллера и почему хлопушка — самый главный инструмент на съемочной площадке. Зрители увидят самый большой хромакей в Европе, прогуляются в ковбойском городке, русской деревне, а также пройдутся по довоенной Москве и вдоль Берлинской стены. Кроме того, все желающие узнают, как работают гримеры, сделают фото в режиссерском кресле и, по кинотрадиции, разобьют тарелку на счастье.

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А дети старше 10 лет могут присоединиться к экскурсии-квесту «Стоп! Снято!» — увлекательному приключению и детективной игре в декорациях «Ковбойский городок», «Уездный город», «Глухая деревня» и на других площадках. Команду ждут ребусы, головоломки и шифры, а еще юным детективам понадобится показать ловкость, сообразительность, логику и даже способность общаться жестами. Дети узнают, как можно перемещаться по разным мирам с помощью хромакея, на каких шести китах стоит кинематограф и почему сценарий — главный документ в кино.

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В кинопарке организуют фестивали, исторические реконструкции и квесты. Этим летом его впервые сделали одной из площадок исторического фестиваля «Времена и эпохи». На День города здесь состоялось масштабное открытие с шоу, кастингами и иммерсивными развлечениями. Кинопарк станет местом притяжения и многих других городских событий.