Москва, 9 декабря, 2024, 15:18 — ИА Регнум. К сервису для организации коммуникаций по учебным вопросам «Сферум» подключились порядка 80 тыс. образовательных организаций, что составляет почти 100% российских школ, техникумов и колледжей. Об этом сообщила пресс-служба VK, подводя годовые итоги работы платформы.

Скриншот sferum.ru

Число пользователей платформы превысило 30 млн, из них около 20 млн учащихся, 2,1 млн педагогов и 8 млн родителей. При этом одним из самых востребованных инструментов сервиса стали групповые звонки для проведения онлайн-уроков и родительских собраний. Их средняя продолжительность в текущем году достигала 36 минут против 33 минут в прошлом сезоне.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, развитие современной цифровой образовательной среды невозможно представить без сервиса.

«Важно, что «Сферум» не вытесняет традиционный формат обучения, а служит его дополнением, помогает учителям наладить школьную коммуникацию в любых условиях, решить насущные вопросы максимально быстро и эффективно. Российские разработчики постоянно совершенствуют функционал «Сферума», опираясь на запросы и предложения пользователей и учительского сообщества. Минпросвещения России поддерживает дальнейшее развитие платформы, запуск внутри неё новых возможностей и проектов, направленных на создание эффективных способов организации образовательного процесса», — отметил Кравцов.

В число 10 регионов, наиболее активно использующих «Сферум», в декабре вошли Томская, Самарская, Курская, Липецкая, Кировская, Амурская и Тамбовская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкирия и Кабардино-Балкарская Республика.

Платформа интегрирована с электронными журналами и дневниками уже в 85 российских регионах. Благодаря этому педагоги, учащиеся и родители могут непосредственно из них переходить для общения в сервисе.

Вице-президент по стратегическим проектам VK, руководитель «Сферума» Рустам Хайбуллов отметил, что за три года работы сервис стал основным инструментом для регулярного общения по учебным вопросам.

«Мы постоянно совершенствуем функционал платформы при активном участии педагогов. Достаточно большой объём сервисов в «Сферуме» разработан по инициативе учителей, и мы продолжаем собирать обратную связь. Надеюсь, будущие новинки наша аудитория также оценит», — заявил Хайбуллов.

В рамках ряда социально-значимых проектов сервиса пользователи могут изучить и выбрать культурные мероприятия по программе «Пушкинская карта». За ноябрь этим инструментом воспользовались более 70,5 тыс. человек.

«Сферум» также запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов «Педагог настоящего: как учить и учиться в современном мире», разработанный при поддержке Минпросвещения РФ. По итогам его прохождения выдаётся удостоверение о повышении квалификации для своего портфолио.

Платформа также стала партнёром «Битвы мини-роботов» — международного чемпионата, где своё мастерство показывают команды инженеров-робототехников. Чемпионат проводится второй год.

Как сообщало ИА Регнум, «Сферум» в конце августа представил ряд обновлений к учебному году. Так, в учебном профиле в «VK Мессенджере» появилось мини-приложение «Помощник ученика», с помощью которого учащиеся 5–9-х классов смогут самостоятельно готовиться онлайн к всероссийским проверочным работам и основному государственному экзамену.

Кроме того, разработчики расширили возможности трансляций и звонков, обновили чаты и каналы. Также появилась новая функция для безопасного общения. Обновления создавались в соответствии с запросами пользователей, отмечалось в сообщении.