Москва, 9 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Западные страны услышали сигнал России о планах Москвы по размещению новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Об этом 9 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

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«Я думаю, что [Запад] услышал. Потому что сигнал, поданный по указанию президента Российской Федерации [Владимира Путина], в виде испытательного огневого применения этого комплекса был более чем чёток, содержателен и информативен», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Замглавы МИД РФ также выразил уверенность в том, что страны Запада не только зафиксировали этот сигнал России, но и восприняли его крайне серьёзно.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря попросил российского лидера разместить «Орешник» на территории республики. По его словам, в случае положительного решения этого вопроса белорусская сторона должна самостоятельно выбирать возможные цели для ударов этого оружия.

Президент РФ в ответ заявил, что «Орешник» в Белоруссии можно будет разместить уже во второй половине 2025 года, когда российский военно-промышленный комплекс увеличит производство этого оружия. Путин добавил, что затраты на размещение этих гиперзвуковых ракет в республике будут минимальными.

Газета The Washington Post 30 ноября признала, что «Орешник» даже в неядерном исполнении может грозить катастрофическими последствиями для стран Европы. В беседе с авторами статьи эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Декер Эвелет указал на то, что новая российская ракета способна доставить в европейские страны шесть ядерных боеголовок за 15–20 минут, при этом из-за скорости и траектории полёта «Орешник» перехватить будет крайне сложно.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 9 декабря назвал чётким посланием России кураторам Киева успешно проведённое российскими военными испытание ракеты «Орешник». По его словам, этим российская сторона указала на то, что способна использовать оружие такой мощности для возмездия и упреждения.