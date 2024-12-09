Москва, 9 декабря, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Экс-первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова с соучастниками за несколько лет получили взятки более чем на 170 млн рублей. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Владимир Трефилов/РИА Новости Светлана Стригункова

«Общая сумма взяток составила более 170 миллионов рублей, причем 70% себе оставила Стригункова, оставшаяся часть распределена между другими соучастниками», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

По словам Бастрыкина, Стригункова с сообщниками в 2021–2023 годах получали от руководителей строительных фирм взятки в размере от пяти до десяти процентов от сумм заключённых государственных контрактов.

Чиновницу арестовали в апреле по делу о получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе, тогда ей вменялась сумма взяток не менее 123 млн рублей. Вину она не признавала.

Как ранее передавало ИА Регнум, у бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, обвиняемого во взяточничестве, арестовали имущество на сумму 190 млн рублей. Его обвиняют в получении взятки. Арест наложен на дома, наручные часы Hublot из коллекции Classic Fusion и другую собственность фигуранта уголовного дела.

Басманный суд Москвы 3 июля арестовал Воронова. По версии следователей, занимая должность заместителя губернатора ЯНАО, он получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье жилом доме за общее покровительство.