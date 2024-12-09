Москва, 9 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Военную безопасность российским базам в Сирии гарантируют сами базы и Вооружённые силы РФ. Об этом 9 декабря заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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«Военную безопасность нашим базам в Сирии гарантируют сами базы и Вооружённые силы Российской Федерации. Что касается оппозиции, они знают, что если они на базы полезут, то они получат по соплям… отсюда и соглашение», — сказал Картаполов.

Депутат отметил, что российские базы выполняют важнейшую функцию, они продолжат выполнять задачи в соответствии с решением президента Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сохранение военного присутствия России в Сирии является предметом для обсуждения с теми, кто придёт к власти в этой стране. Он добавил, что российская сторона делает всё возможное, чтобы выйти на контакт с теми, кто может отвечать за обеспечение безопасности, военные также принимают все необходимые меры предосторожности.

9 декабря сирийская вооружённая оппозиция полностью взяла под контроль провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Отмечалось, что вооружённые силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на базы, которые продолжают функционировать в штатном режиме.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.