Москва, 9 декабря, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Прагматичная политика, которую проводит правительство Грузии, «вызывает изжогу» у руководства США и Евросоюза. Об этом 9 декабря заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Стрингер/РИА Новости

«Проводимая руководством Грузии прагматичная политика, ориентированная на соблюдение и защиту национальных интересов страны, вызывает буквально изжогу у Вашингтона, Брюсселя и в подавляющем большинстве западных государств», — рассказал он ТАСС.

По мнению Галузина, заявления, которые делают в США и ЕС, свидетельствуют о том, что нападки на власти Грузии продолжатся. Им предстоит ещё немало сделать, чтобы защитить свой курс.

Как передавало ИА Регнум, отношения между Вашингтона и Брюсселя с Тбилиси ухудшились из-за решения грузинских властей принять закон об иностранных агентах. Он вступил в силу в июне и предусматривает регистрацию в реестре неправительственных организаций, которые более 20% доходов получают из-за рубежа. Их также обязали раз в год отчитываться о расходах.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ноябре назвал реакцию США и ЕС на принятие закона об иноагентах в Грузии очевидным примером двойных стандартов. Он напомнил, что в США приняли аналогичный закон в 1938 году, также похожие правила планируют ввести в Европе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в конце ноября 2024 года объявил о приостановке диалога о вхождении страны в Евросоюз до 2028 года. После этого в Тбилиси начались протесты, которые переходили в беспорядки. Глава правительства пообещал, что власти не допустят украинского «майдана».

4 декабря Кобахидзе заявил, что европейские чиновники угрожали грузинским властям, что организуют «майдан» в республике. Но ресурсы оппозиции, устроившей беспорядки, уже уменьшаются, и эта попытка провалилась, подчеркнул он.