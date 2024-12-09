Дамаск, 9 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. «Сирийская народная армия», которую поддерживает Турция, установила контроль над городом Манбидж, расположенным в северной части Сирии. Об этом 9 декабря сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в силах безопасности Турции.

Juma Mohammad/Global Look Press

«Сирийская национальная армия (СНА) <…> [взяла под контроль] район Манбидж», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент на этой территории ведётся поиск мин и ловушек. По данным телеканала, операция СНА началась 8 декабря, её целью являлось лишение Рабочей партии Курдистана (РПК) контроля над городом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря газета The New York Times сообщила, что армия Израиля впервые с 1973 года вошла на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Утверждалось, что власти Израиля приняли такое решение из опасений, что сирийская оппозиция может взять под контроль военные объекты около Голанских высот.

МИД РФ 8 декабря сообщил, что президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинуть страну. При этом он отдал приказ о мирной передаче власти. Москва поддерживает контакты со всеми представителями сирийской оппозиции, призывая их решать вопросы политическим путём, уточнили в ведомстве.

Россия в течение нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва обязалась оказывать поддержку Дамаску до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство. При этом ещё в 2015 году глава государства пояснял, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, «чем сами сирийцы», так как эта проблема является внутренним делом Сирии. Вместе с тем Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными силами Сирии и организациями, говоря о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В данный момент армия России сосредоточена на успешном выполнении целей, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине. Как неоднократно отмечал Путин, все поставленные задачи будут выполнены.