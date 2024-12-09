Москва, 9 декабря, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по урегулированию украинского конфликта, от них закрывается сам киевский режим и руководящий им Запад. Об этом 9 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Пока же мы видим, что Запад не удосужился приказать киевскому режиму отменить введенный им самим самозапрет на переговоры с российским руководством», — подчеркнул дипломат.

Он также напомнил, что в основе любых возможных контактов по урегулированию кризиса на Украине должна лежать инициатива президента России Владимира Путина. При этом западные государства и киевский режим должны показать готовность к подобным контактам.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для выхода на мирную траекторию главе киевского режима Владимиру Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже он отметил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

В начале сентября российский лидер заявил, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, подчеркнул президент, но сначала нужно разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию» РФ.