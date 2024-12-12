Москва, 12 декабря, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Время, когда процедура получения лицензий и разрешений для российского бизнеса длилась долго, а подача заявления была возможна в подавляющем большинстве на «бумаге», уходит в прошлое. В электронный формат переведены уже более 400 видов разрешений: получить их стало быстро, удобно и прозрачно. Этого удалось достичь без снижения планки регуляторных требований. Отметим, что реформа соответствует целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

freepik.com

То, что получение разрешений становится максимально простым, вице-премьер и глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко считает ярким примером цифровой трансформации государственного управления. Подведение промежуточных итогов реализации проекта состоялось в Общественной палате России. Уже сейчас результатом работы называют весомое сокращение сроков работы с электронными заявлениями от бизнес-сообщества.

Так, благодаря налаживанию процесса электронного межведомственного взаимодействия, документооборота внутри ведомств и реализации специального сервиса на «Госуслугах» удалось более чем в два раза уменьшить количество запрашиваемых документов (в среднем с восьми до четырёх) и на столько же сократить срок принятия решения по заявлению (в среднем с 43 до 21 рабочего дня).

При этом заявительная форма содержит минимальное количество полей, её интерфейс удобен и интуитивно понятен. Статус рассмотрения заявки можно отслеживать в режиме реального времени.

Оценило такие изменения и предпринимательское сообщество.

К примеру, благодаря цифровизации с 15 до 5 рабочих дней сокращён срок получения основного документа в рыбохозяйственной отрасли. Без разрешения на добычу водных биоресурсов промысел невозможен.

«Ежегодно территориальные органы Росрыболовства выдают около 30 тысяч разрешений на вылов водных биоресурсов и вносят в них порядка 50 тысяч изменений», — сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров, председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев.

По его словам, следующим шагом для облегчения работы отрасли могла бы стать реализация механизма проактивной выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов. Такой подход, по словам эксперта, позволил бы минимизировать срок заполнения заявления и сократить количество заявлений, подаваемых для разных судов, на которых заявитель ведёт промысел.

«Бизнесу важно облегчить свою работу, устранить ненужные формальности, а потребителю важны гарантии качества и безопасности товаров и услуг. Все страны мира ищут баланс между этими интересами, и каждая по-своему. Общеизвестно, что есть так называемый контроль на входе и то, что называется контролем на выходе, и мне кажется, что мы к какому-то сбалансированному соотношению между ними приближаемся. Во всяком случае, первые отзывы, которые мы получаем от представителей предпринимательского сообщества, говорят о том, что стало легче и проще во многом», — заявила секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева.

Важную роль в работе по оптимизации играет обратная связь, которую государство регулярно получает от бизнеса. На портале «Госуслуги» для обжалования решения разрешительных органов реализован сервис досудебного обжалования. Подача жалобы на «Госуслугах» — это простой и удобный механизм решения спора. Он происходит буквально в три клика. Жалобы рассматриваются в среднем за восемь дней при нормативном сроке в 15 дней.

Ни одна жалоба не теряется и не зависает «в воздухе». По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, за этим строго следят. Также все жалобы, поступающие через сервис, ложатся в основу предложений по дальнейшему совершенствованию разрешительной деятельности.

«Без учёта мнения бизнес-сообщества вся работа по оптимизации процедур по большому счёту не имела бы смысла. Такую обратную связь мы получаем в живом диалоге на экспертных площадках и через сервис досудебного обжалования на «Госуслугах». С начала 2024 года через этот сервис поступило более 3,8 тыс. обращений. Все они по теме получения разрешений. Как итог, мы имеем большой массив данных, который берём за основу дальнейшего совершенствования разрешительной деятельности», — говорит Дмитрий Григоренко.

Ещё одним примером обратной связи стало предложение от бизнеса о дальнейшей синхронизации работы ведомств, когда предпринимателю нужно будет подать лишь одно заявление, чтобы получить сразу несколько разрешений для ведения деятельности. Это может быть актуально для фармацевтической отрасли. Предпринимателям, решившим открыть аптеку, необходима лицензия на осуществление фармацевтической деятельности (Росздравнадзор), а также санитарно-эпидемиологическое заключение и санитарно-эпидемиологическая экспертиза (Роспотребнадзор).

С целью законодательного закрепления результатов проекта правительство России инициировало принятие законопроекта, предусматривающего внесение изменений в 58 федеральных законов. Предполагается, что 1 сентября 2025 года его нормы вступят в силу.

Как сообщало ИА Регнум, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.