Москва, 9 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Мошенники стали чаще размещать в интернете объявления о вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и Центробанке. Об этом в понедельник, 9 декабря, предупредили в финансовом регуляторе, разместив соответствующее сообщение в Telegram-канале.

РИА Новости

По данным ЦБ, через анкету мошенники выманивают у откликнувшихся персональные данные. Затем они приглашают кандидатов на «собеседование». Под разными предлогами псевдоработодатели уклоняются от личной встречи и проводят собеседование дистанционно, при этом задавая вопросы о профессиональных навыках кандидата, а также рассказывают об особенностях компании и должностных обязанностях, чтобы отвести подозрение.

В итоге, как отмечается в заявлении ЦБ, злоумышленники просят человека перевести деньги — якобы это необходимо, чтобы подписать трудовой договор. Также среди легенд — оплата предварительного обучения, медосмотра, спецодежды, подтверждение актуальности банковской карты. Соискателей также могут попросить установить на телефон приложение, которое на самом деле содержит вирусы.

«Настоящие работодатели не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов и не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях», — заключили в Банке России.

Как ранее передавало ИА Регнум, МВД России выявило новый мошеннический шаблон, имитирующий портал «Госуслуги». Отмечается, что там предлагают заполнить заявление о мошенничестве в Центробанк и подтвердить его кодом, полученным с номера, привязанного к ЦБ. При этом вводить для входа на сайт номер телефона не требуется, так как аферисты уже знают его. Вероятно, они предложат воспользоваться данным сайтом во время звонка потенциальной жертве.