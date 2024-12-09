Дамаск, 9 декабря, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Командование вооружённой сирийской оппозиции заявило о запрете принудительного ношения хиджаба для женщин. Об этом 9 декабря написала газета Al Watan.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Главное командование: категорически запрещается вынуждать женщин одеваться в определённую одежду или вмешиваться в их право выбора одежды или предъявлять им претензии, связанные с их внешним видом», — пишет газета.

Также отмечается, что вооружённая оппозиция в Сирии запретила преследовать сотрудников телевидения, агентства телерадиовещания, владельцев социальных сетей и предъявлять им какие-либо угрозы. Нарушение этого распоряжения наказывается лишением свободы на один год.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря французская газета Le Figaro сообщила, что главой правительства Сирии на переходный период станет бывший премьер-министр страны Рияд Хиджаб. Он возглавлял правительство с июня по август 2012 года, после чего перешёл на сторону оппозиции и бежал в Иорданию.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.