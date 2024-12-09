Москва, 9 декабря, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) намерен допустить российских фигуристов и конькобежцев к участию в Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе. Об этом 9 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Владимир Астапкович/РИА Новости

По словам одного из собеседников, ISU может позволить россиянам и спортсменам из Белоруссии участвовать в новом турнире со статусом квалификационного к Играм. Согласно правилам, у представителей каждого из двух государств будет по одной квоте в каждом виде, но вопрос до конца пока не проработан.

Есть вероятность, что при положительном исходе фигуристы и конькобежцы смогут соревноваться и в остальных турнирах олимпийского сезона. Однако источники уточнили, что пока ISU отдаёт приоритет решению вопроса относительно Олимпиады и отбора на неё. Вердикт по участию российских и белорусских спортсменов может быть озвучен на следующем очном совете союза в марте 2025 года.

Олимпиада в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится 6–22 февраля 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября ISU продлил отстранение российских фигуристов и конькобежцев от международных стартов. Перед этим решением депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявляла, что ISU принял летом решение допустить фигуристов-юниоров из России на международные соревнования.

На следующий день депутат Госдумы Светлана Журова призвала не обращать внимания на решение международного союза и создать в России клубную лигу фигурного катания. По её мнению, на выступления отечественных спортсменов будет готов смотреть весь мир.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия идёт и продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений. По его словам, РФ будет расширять форматы национальных и международных спортивных событий.