Курск, 9 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Курска постановил арестовать бывшего заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Игоря Грабина, обвиняемого в растрате средств, выделенных на строительство укреплений. Об этом 9 декабря сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Артем Геодакян/ ТАСС

«Органами предварительного расследования он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области», — говорится Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что Грабин работал в «Корпорация развития Курской области» с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года. Ему предъявили обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Алексей Смирнов подал в отставку с поста губернатора Курской области. Он сообщил, что переходит на новую работу. Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора региона депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Хинштейн 8 декабря заявил, что в Курской области необходимо менять систему оказания помощи жителям, пострадавшим от ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это нужно делать быстро и кардинально, подчеркнул он.