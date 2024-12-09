Можайск, Московская область, 9 декабря, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Главную новогоднюю ёлку России спилили под Можайском в Московской области. В мероприятии, которое прошло 9 декабря, приняли участие глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов.

Илья Питалев/РИА Новости

«По поручению нашего президента [России Владимира Путина] и губернатора Московской области [Андрея Воробьёва] сегодня выбрана главная новогодняя ель страны. Для нас это большая ответственность и большой день в истории нашего лесничества, которое уже в третий раз определено местом [сруба]», — сказал Агулов.

Перед торжественным спилом дерева участникам церемонии показали театрализованное представление «Снеговики в гостях у Деда Мороза».

Дерево выбрали по установленным параметрам. Его возраст составляет 90 лет, высота — 25 м, диаметр ствола — 60 см, а размах ветвей — 8 м.

Можайский городской округ уже в третий раз стал родиной главной новогодней ёлки страны. Дерево доставят в Кремль 12 декабря.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства прочитал открытки с пожеланиями, которые оставили дети в виде шаров на украшенном дереве.

Одно из писем оставила 10-летняя Маргарита, которая сообщила о мечте побывать в роли пилота на авиационном тренажёре. 12-летняя Таисия написала, что хотела бы побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева. Глава государства пообещал, что их желания осуществятся. Помимо этого, решением российского лидера должна воплотиться мечта ещё одной девочки, пожелавшей посмотреть Санкт-Петербург.