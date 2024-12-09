Москва, 9 декабря, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Решающий шаг в мирном урегулировании по Украине остаётся за президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в беседе с журналистами.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Я соглашусь по тем условиям, которые скажет наш президент. Других условий не должно быть. Трамп не ставит условий. Трамп может остановить финансирование, остановить наёмников, которых отправляют убивать российский народ. Поэтому решающий шаг, точку может поставить только наш президент. Это остановит всю болтологию», — заявил лидер Чечни.

По его словам, необходимо укрепиться на территориях, которые могут обезопасить Россию, а также «уничтожить шайтанов».

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что закончит украинский конфликт, если у него будут возможности для этого. По словам республиканца, после его вступления в должность Украина, «вероятно», не будет получать помощь в таких объёмах, в которых получает сейчас.

Избранный президент США 7 декабря призвал перейти к действиям в вопросе разрешения конфликта на Украине. Позднее, 8 декабря, глава киевского режима Владимир Зеленский отверг призыв Трампа, заявив, что боевые действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей». По его словам, если не будет гарантий, то после прекращения огня конфликт якобы может снова начаться в любой момент.