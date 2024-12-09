Фигуранты дела о хищении при закупках для ГАИ получили до 7,5 лет колонии
Фигуранты дела о хищении при закупке машин для ГАИ получили до 7,5 лет колонии
Москва, 9 декабря, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 млрд рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, следует из материалов суда.
По итогам заседания бывшего сотрудника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Евгения Никитенко и экс-гендиректора ООО «Центр подготовки и поддержки «Движение» Дениса Давыдова приговорили к семи годам колонии. Бывшего представителя автоконцерна Skoda Octavia Елену Яковлеву — к шести годам колонии. Экс-учредителя ООО «Центр подготовки и поддержки «Движение» Сергея Кузьменко — к 7,5 лет колонии. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.
Ранее они находились под домашним арестом. Ранее сообщалось, что прокурор требовал для обвиняемых от 9 до 9,5 лет заключения, а также оштрафовать каждого из них на 1 млн рублей и лишить Никитенко звания полковника полиции. Уголовное дело о крупном хищении возбудили в марте 2021 года. Как выяснило следствие, стоимость закупаемых автомобилей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» была завышена.