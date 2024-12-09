Москва, 9 декабря, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 млрд рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, следует из материалов суда.

Кадр из видео РЕН-ТВ

По итогам заседания бывшего сотрудника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Евгения Никитенко и экс-гендиректора ООО «Центр подготовки и поддержки «Движение» Дениса Давыдова приговорили к семи годам колонии. Бывшего представителя автоконцерна Skoda Octavia Елену Яковлеву — к шести годам колонии. Экс-учредителя ООО «Центр подготовки и поддержки «Движение» Сергея Кузьменко — к 7,5 лет колонии. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.

Ранее они находились под домашним арестом. Ранее сообщалось, что прокурор требовал для обвиняемых от 9 до 9,5 лет заключения, а также оштрафовать каждого из них на 1 млн рублей и лишить Никитенко звания полковника полиции. Уголовное дело о крупном хищении возбудили в марте 2021 года. Как выяснило следствие, стоимость закупаемых автомобилей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» была завышена.