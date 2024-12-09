Москва, 9 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Единство и твёрдая воля к победе заложены в национальном характере россиян. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы вновь убеждаемся, с какими бы тяжёлыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплочённость, единство, твёрдая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передаётся из поколения в поколение и будет передаваться дальше», — подчеркнул Путин в ходе церемонии награждения Героев России медалями «Золотая Звезда».

Российский лидер добавил, что миллионы людей по всей стране стремятся внести вклад в общее дело. Всех их объединяет любовь к Родине и гордость за Россию и её героев.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства, обращаясь к Героям России, заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в победе России. Всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине, подчеркнул президент.

Путин также отметил, что Россию никому не удастся сломить, так как на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия. Глава государства также назвал огромной честью для себя вручение наград героям СВО, которые были удостоены звания Героя России.