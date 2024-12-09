Москва, 9 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил, что традиции воинской доблести в России нерушимы, что особенно остро чувствуется под сводами Георгиевского зала Кремлевского дворца.

РИА Новости

«Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость, отстаивал наше право самостоятельно определять свою жизнь. Здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуется нерушимость многовековых традиций воинской доблести», — отметил глава государства в ходе церемонии награждения Героев России медалями «Золотая Звезда».

По его словам, всех героев страны объединяет верность военному, гражданскому и человеческому долгу перед Отечеством, а также беззаветная любовь к Родине.

Как сообщало ИА Регнум, в своём выступлении Путин подчеркнул, что Россию никто не сможет сломить, так как на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия.

В июне глава государства отмечал, что Россия бережёт каждую страницу своей истории и память героев, которые не раз определяли судьбу Отечества. По его словам, в тяжёлых битвах закалялись традиции отечественной военной школы и формировались те качества, которые всегда отличали российских воинов, от рядового до маршала — любовь к Родине, стойкость и мужество.