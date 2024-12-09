Москва, 9 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Компании «Яковлев», разработчику самолётов Superjet 100 и МС-21, отказали в праве без согласования вывозить авиакомпоненты за рубеж для ремонта. Об этом 9 декабря сообщил РБК со ссылкой на источник.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Проект, презентованный компанией, предполагал включение ПАО «Яковлев» и связанных с ним обществ в закрытый список организаций, освобождённых от необходимости согласования вывоза авиационного технического имущества за границу. Предполагалось, что меры позволят упростить обслуживание российских гражданских воздушных судов за рубежом.

Источник РБК отметил, что ряд профильных ведомств отказал «Яковлеву» в их предложении, объяснив, что включение в списки компании рискованно из-за участия в производстве военной техники. Разработчику рекомендовали обратиться в Минтранс для совместного формирования перечня компонентов, планируемых для вывоза на ремонты.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября полностью импортозамещённая лаборатория Ту-214 в среду совершила свой первый полёт. Воздушное судно намерены использовать для испытаний ряда узлов, составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214.

Испытания самолётов Superjet с двигателем ПД-8 планируется провести в 2025 году. Импортозамещённый SJ-100 должен совершить порядка 200 тестовых полётов в предстоящем году. Они необходимы для прохождения сертификации и выхода на производство.

В июне полностью импортозамещённый ближнемагистральный пассажирский лайнер SJ-100 начал сертификационные лётные испытания. Первый опытный образец с целью ускорения программы испытаний летает на франко-российских двигателях SaM146.