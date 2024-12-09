Ногинск, Московская область, 9 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Жительница Ногинска сделала кустарный аборт и привезла в роддом двух мёртвых, недоношенных младенцев. Свой поступок она объяснила тем, что забеременела не от мужа. Её супруг заявил ИА Регнум, что не уверен, что дети были не от него.

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8 декабря в Ногинскую больницу на такси приехала 35-летняя местная жительница, она привезла с собой тела двух младенцев. Женщина объяснила медикам, что у неё произошёл выкидыш. Информацию о мёртвых детях медики передали в полицию, вскоре пациентку допросили. Оказалось, что женщина уже является многодетной матерью, у неё уже есть трое несовершеннолетних детей.

«На момент происшествия 35-летняя жительница Ногинска находилась на 21-й неделе беременности. Она пояснила, что забеременела не от своего мужа, поэтому решила избавиться от детей, вызвав выкидыш», — рассказал собеседник агентства.

По данным оперативников, женщина продумала каждый шаг. Она сняла для этого квартиру, приехала в неё и приняла медицинские препараты. В результате у женщины произошёл выкидыш. Она самостоятельно перерезала пуповины при помощи ножа, а затем вызвала такси и отправилась в больницу за медицинской помощью.

«По данному факту проводится проверка по статье 105 УК РФ «Убийство», тела младенцев направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По результатам визуального осмотра, внешних повреждений они не имели», — объяснил источник.

Журналисты ИА Регнум связались с супругом женщины. Мужчина прокомментировал случившееся и причину, по которой женщина решила избавиться от детей.

«Это не только её дети. Не понимаю, откуда такая информация, что дети не от меня. Это вообще никого не касается», — возмутился мужчина.

Несмотря на проверку по статье «Убийство», мать абортированных двойняшек может избежать наказания из-за сложности квалификации её деяния.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Челябинской области женщина бросила новорожденного, завёрнутого в пакет, в стиральной машине. Малыш скончался, следователи возбудили уголовное дело.