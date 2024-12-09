Москва, 9 декабря, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли за время вторжения в приграничные районы Курской области в общей сложности 39,4 тыс. бойцов. Об этом 9 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 39 460 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортёра, 1241 боевую бронированную машину», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также за это время украинские войска лишились 1100 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семи транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четырех РЛС противовоздушной обороны, а также 27 единиц инженерной и другой техники.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные выбили украинских боевиков из села Плёхово в приграничье Курской области. Отмечалось, что ведётся зачистка населённого пункта.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн 7 декабря выразил надежду, что территория Курской области будет освобождена от украинских формирований очень быстро. По его словам, после этого предстоит огромный объём работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, для чего необходима будет эффективная обратная связь с жителями региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области близка к развязке. Представитель Кремля подчеркнул, что она будет нормализована.