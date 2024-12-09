Москва, 9 декабря, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Правительство России поддержало с замечаниями законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом 9 декабря сообщил ТАСС.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Предлагаемые изменения необходимо привести в соответствие с положениями международных договоров РФ. В частности, соглашением о сотрудничестве в области образования, заключенного государствами — участниками СНГ», — процитировало издание отзыв о проекте закона.

В правительстве указали на то, что соглашение предусматривает право на получение в России образования для граждан стран — участниц Содружества, постоянно проживающих в РФ. Также рекомендуется доработать законопроект, чтобы определить правой статус детей иностранцев, которые не смогут посещать школы из-за незнания русского языка.

Кроме того, в замечаниях говорится, что в проекте не указаны источники финансирования расходов, которые возникнут при его реализации.

Как передавало ИА Регнум, законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка внесли в Государственную думу в ноябре. Инициатива предусматривает предварительное обязательное тестирование перед зачислением в учебное заведение.

Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Русской православной церкви Савва (Тутунов) поддержал эту инициативу. Он заявил, что эта норма освободит учеников от ограничений, которые возникают из-за «равнения на отстающего».