Москва, 9 декабря, 2024, 13:25 — ИА Регнум. На территории Озернинского горно-металлургического комбината на Камчатке медведь-шатун напал на 46-летнего замгендиректора по технологиям компании «СиГМА» Дениса Шалдыбина, сообщил Telegram-канал «112».

Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Мужчина не успел сориентироваться, как животное утащило его в ближайший овраг на 40 метров от места нападения. Помочь Шалдыбину попытались сотрудники комбината. Услышав крики, они последовали по следам волочения, но медведь в овраге рвал уже безжизненное тело. Руководитель службы безопасности комбината застрелил медведя. Медведи в это время должны пребывать в спячке, но оттепель и недостаток снега заставляют голодных животных выходить к людям и даже нападать. Полиция и следственный комитет проводят проверку.

В конце ноября сотрудники службы по охране животного мира Хабаровского края в районе имени Лазо поймали тигрицу, которая убила человека. Дальнейшую её судьбу решит Росприроднадзор.