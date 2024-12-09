Москва, 9 декабря, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Активистки «Женского движения «Единой России» предложили разрешить участникам спецоперации усыновлять детей, которых они воспитывали до отправки на передовую, в упрощённом порядке. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили «Ведомости».

По данным издания, инициатива была выдвинута на форуме в Биробиджане. Общественники предложили внести изменения в Семейный и Гражданский кодексы, которые позволили бы судам принимать решение об усыновлении бойцами СВО детей без личного присутствия, а по нотариальной доверенности.

Авторы идеи обосновали её тем, что военнослужащие не могут прийти в суд, потому что находятся в зоне боевых действий.

Соавтор предложения и депутат Госдумы Екатерина Стенякина пересказала историю супруги участника спецоперации. Один ребёнок у неё от первого брака, ещё двое родились в браке с военным. Пока супруг был в отпуске, они пытались провести процедуру усыновления, но не успели из-за сроков и требуемого личного присутствия в суде.

Она добавила, что на данном этапе инициатива направлена в Минюст, в случае её поддержки депутаты будут готовить законопроект.

Как передавало ИА Регнум 6 декабря, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и доложить о результатах до 1 марта 2025 года. Также глава государства поручил рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО, являющихся инвалидами.